Nowe prognozy NBP dotyczące inflacji

Inflacja w Polsce z 50-procentowym prawdopodobieństwem ukształtuje się w 2023 roku w przedziale 11,1–12,7 procent, w 2024 roku - w przedziale 3,7–6,8 procent, a w 2025 roku - w przedziale 2,1–5,1 procent - wynika z najnowszej projekcji Departamentu Analiz Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego. RPP ocenia, że silne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP prowadzi do obniżania się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP - podano w komunikacie po posiedzeniu RPP.

"Zgodnie z projekcją – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 22 czerwca 2023 r. – roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 11,1 – 12,7 proc. w 2023 r. (wobec 10,2 – 13,5 proc. w projekcji z marca 2023 r.), 3,7 – 6,8 proc. w 2024 r. (wobec 3,9 – 7,5 proc.) oraz 2,1 – 5,1 proc. w 2025 r. (wobec 2,0 – 5,0 proc.)" – podano w komunikacie.

Projekcja uwzględnia dane dostępne do 22 czerwca 2023 r.

Nowa projekcja NBP

Komunikat po posiedzeniu RPP

"Rada ocenia, że osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz ze spadkiem cen surowców będzie nadal wpływać ograniczająco na globalną inflację, co będzie w dalszym ciągu oddziaływać również w kierunku niższej dynamiki cen w Polsce. Do spadku krajowej inflacji będzie się przyczyniać osłabienie dynamiki PKB, w tym konsumpcji, następujące w warunkach istotnego obniżenia dynamiki kredytu. Rada ocenia, że silne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP prowadzi do obniżania się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP" - napisano.