Komisja Europejska może pomóc zlikwidować tarczę antyinflacyjną

O tym, że "być może rząd będzie zmuszony do tego, by nie przedłużać tarczy inflacyjnej" mówił w środę w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Prezes PFR tłumaczył to potrzebą "większej dyscypliny finansów".