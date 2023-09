- Wszyscy ci, którzy chcieli już pić szampana, bo oczekiwano przecież w sierpniu już nawet jednocyfrowego wymiaru inflacji muszą jeszcze przez jakiś czas go chłodzić - powiedziała doktor habilitowana Aneta Zelek ekonomistka z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie. - Nie ma wielkich powodów do zachwytów, to jest nadal inflacja bardzo wysoka, to jest inflacja cztery razy wyższa niż cel inflacyjny. To jest w końcu inflacja około dwa razy wyższa niż średnia Unii Europejskiej - dodała.

Inflacja w Polsce PAP/Mateusz Krymski

- W istocie nie ma co celebrować, nie możemy świętować, przed nami jeszcze bardzo długa ścieżka dezinflacyjna czyli spadku wymiaru inflacji. Zgodnie z wszelkimi szacunkami wysokie prawdopodobieństwo, że do tego celu antyinflacyjnego dojdziemy gdzieś na koniec 2025 roku, a najbardziej pesymistyczne szacunki pokazują, że inflacja (wysoka - przyp. red.) może nam towarzyszyć jeszcze w 2026 roku - zauważyła ekspertka.

Zelek zauważała, że Polska zajmuje drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem inflacji. "Gorzej od nas mają tylko Węgry" podkreśliła.

- Zacytuję Stefana Kisielewskiego, który kiedyś recenzował gospodarkę okresu socjalizmu i miał powiedzieć "ależ szanowni państwo, to nie kryzys, to rezultat". Faktycznie przez ostatnie osiem lat zapracowaliśmy sobie na tak wysoką inflację i spadek siły nabywczej pieniądza - powiedziała dr. hab. Aneta Zelek.

Utrata siły nabywczej o nawet 50 proc.

Ekonomistka zauważyła, że subiektywne odczuwanie inflacji jest zależne od struktury naszych wydatków.

- A zatem, jeżeli w naszych budżetach podstawową pozycją jest żywność, utrzymanie mieszkania, to szanowni państwo jesteśmy wyżej niż ten wskaźnik GUS-u i to będzie około 13, a nawet 14 procent. Co więcej, słusznie pani redaktor wspomina, najbiedniejsi najdotkliwiej odczuwają inflację. My nawet to wiemy, że tak zwana inflacja w gospodarstwach emerytów i rencistów jest przeciętnie o pół punkta procentowego wyższa niż taka średnia dla całej populacji. I tu znowu nie ma powodów do radości - dodała Zelek.

Ekonomistka przypomniała, że "faktycznie w ostatnim miesiącu, ceny w sierpniu w stosunku do lipca, już nie wzrosły i to będzie już piąty miesiąc z kolei, kiedy utrzymuje się ten poziom pomiaru miesiąc do miesiąca, a zatem prezes Glapiński może śmiało na frontonie banku centralnego napisać, że to już piąty miesiąc bez wzrostu cen".

- Cóż z tego, kiedy Polacy w ciągu ostatnich trzech lat stracili daleko ponad 30 procent siły nabywczej pieniądza - mówię tu o tak zwanej inflacji skumulowanej, a jeśli policzyć tę inflację od 2015 roku, to szanowni państwo to jest już koło 50 procent utraty siły nabywczej - wypunktowała Zelek.

Czy Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe?

Zelek zapytana o obniżkę stóp procentowych, i jakiej decyzji spodziewa się ze strony Rady Polityki Pieniężnej zauważyła, że "jako ekonomista bardzo zasadnicza jestem w tej kwestii i twierdzę, że nie ma żadnych przesłanek do obniżki stopy procentowej", wręcz odwrotnie.

- W krajach, które łatwiej się walczy z inflacją dzisiaj banki centralne nadal zapowiadają zacieśnienia polityki monetarnej. Europejski Bank Centralny myśli nawet o podwyżce stopy procentowej, podobnie amerykański FED, czy Bank Anglii - stwierdziła.

Ekonomistka zauważyła, że zapowiedzi prezesa Glapińskiego to gołębia polityka "pod prąd".

- My mamy jeszcze całe mnóstwo ryzyk proinflacyjnych, a słyszymy obietnice, że stopa procentowa zostanie obniżona. Wiem, że nie da się odseparować polityki od ekonomii, a szkoda i mamy w Polsce prymat polityki nad ekonomią. Zatem w przyszłym tygodniu nie wykluczam decyzji o obniżce stopy procentowej o jakieś symboliczne 25 punktów bazowych, co miałoby być takim suwenirem przedwyborczym dla Polaków i miałoby być takim gestem, który buduje klimat optymizmu w gospodarce, bo tak naprawdę nie mamy żadnych powodów do optymizmu. Mamy naprawdę bardzo kiepski scenariusz przed sobą - stwierdziła ekonomistka.

Zelek przypomniała, że wpadliśmy w techniczną recesję i nawet jeśli uda nam się na koniec roku utrzymać jednocyfrową wartość inflacji, to nie oznacza, że pozostanie taka ona na stałe.

- Z najnowszych doniesień wynika, że w taką pułapkę wpadli właśnie Francuzi. Odnotowali ponowny wzrost inflacji w sierpniu w stosunku do lipca i takie ryzyko towarzyszy nam na przełomie 2023 i 2024 roku - podsumowała rozmówczyni TVN24.

Decyzję Rady Polityki Pieniężnej poznamy w środę, 6 września.

Autor:JW/ams

Źródło: TVN24 Biznes