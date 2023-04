Analitycy tracą wiarę w dezinflację. Co z obniżką stóp procentowych w tym roku?

Inflacja - scenariusze

W marcu inflacja wyniosła 16,1 proc., podczas gdy w lutym było to 18,4 proc. Z kolei inflacja bazowa, obliczana bez uwzględnienia cen żywości i energii w marcu wyniosła 12,3 proc. w stosunku do 12 proc. w lutym. - W danych o inflacji nie widać spadku fundamentalnej presji cenowej, inflacja jest szeroko rozlana i utrwaliła się nam na poziomie ok. 10-12 procent. Czekamy obecnie na to, czy okaże się, że pogorszenie koniunktury wystarczy do wyhamowania presji inflacyjnej, jak sytuacja inflacyjna będzie wyglądać za granicą i czy globalne tendencje przyjdą do nas oraz na to, czy okaże się, że obniżka cen energii będzie działać na spadek inflacji tak samo, jak wcześniej wzrost cen energii działał na jej wzrost – powiedział Bartkiewicz. Ekonomista dodał, że choć analitycy prognozują spadek inflacji, to jednak nie ma wśród dostępnych na rynku prognoz zgody co do tego, jaka inflacja będzie na koniec roku. - Obecnie optymistyczny scenariusz to taki, który mówi o spadku inflacji do poziomu jednocyfrowego na koniec roku. Scenariusz bliski średniej rynkowej zakłada spadek inflacji w okolice 10 procent na koniec roku. Ale są i tacy, którzy uważają, że inflacja na koniec roku wyniesie 13-14 procent – powiedział.