Indeks pączka. "Drożyzna nas przytłacza, nie widać spokoju na horyzoncie"

Indeks pączka

Kiedy szczyt wzrostu cen?

Ekonomista odniósł się również do wypowiedzi prezesa NBP Adama Glapińskiego, który podczas ostatniej konferencji prasowej prognozował, że na koniec roku inflacja uplasuje się na poziomie 6 proc. - Uważam, że jest to możliwe. Wszystko będzie jednak zależało od cen energii. Właśnie to, co się stało na rynkach energetycznych, wybiło nam inflację z poziomów 6-8 procent, który mieliśmy w 2021 roku, jeszcze przed inwazją Rosji na Ukrainę, do poziomu 15-20 procent. Widzimy spadek cen gazu na rynkach hurtowych w Europie. Zanim ten spadek przefiltruje się do gospodarki minie na pewno wiele kwartałów - mówił Ignacy Morawski.