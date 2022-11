"Niektóre ceny mogą zacząć się stabilizować". Jak długo potrwa zwyżka?

Spadek cen energii

Jak zauważył, "ceny gazu od wakacji obniżyły się dość wyraźnie na rynkach międzynarodowych". - Zanim to się przełoży na cenę gazu, którą ludzie płacą, to oczywiście minie trochę czasu, o ile się przełoży, bo jeszcze wchodzi kwestia podatków, czy te obniżki podatków zostaną wycofane, czy nie. Nie chcę w to wchodzić, ale tempo przyrostu cen gazu z dużym prawdopodobieństwem można określić, że będzie wyraźnie niższe niż do tej pory - wskazał Morawski.

"Czynniki zewnętrzne faktycznie mogą nam pomagać"

Zgodził się, że odpowiadają za to nośniki energii. - Tylko pamiętajmy o tym, że to za chwilę być może zobaczymy mniejszy wzrost cen węgla rok do roku, to nie znaczy, że my wrócimy do poziomu, który pamiętamy sprzed 3 czy 4 lat. Węgiel przez 20 lat, jak weźmiemy najważniejszy europejski rynek ARA, kosztował między 50 a 100 dolarów za tonę. Moim zdaniem nie wrócimy już do poziomu 50 dolarów, wrócimy pewnie do 100 kilkudziesięciu za rok, może wcześniej, natomiast, to będzie więcej niż to, do czego byliśmy latami przyzwyczajeni - tłumaczył gość programu "Tak jest" w TVN24.