GUS ma podać dane o inflacji. "Nie możemy wykluczyć małej rewizji"

Zdaniem ekonomisty Banku Pekao Piotra Bartkiewicza dane nie będą znacząco różnić się od tych z szybkiego szacunku. - Nie możemy wykluczyć małej rewizji, o 0,1 proc. - wówczas zrealizowałaby się nasza oryginalna prognoza, 14 proc. r/r - ale jeśli coś się zmieni, to w niewielkim stopniu, bo nie widziałem większej rewizji szybkiego szacunku niż 0,2 proc. A więc GUS może doliczyć pewne kategorie, ale to nie ma prawa w większym stopniu zmienić wstępnego odczytu - stwierdził.

Inflacja w Polsce. GUS poda dane

Dodał, że w środowych danych GUS najbardziej interesujące będą informacje o zmianach cen w tych kategoriach, które wpływają na inflację bazową. - Środowa publikacja na pewno doprecyzuje to, co wiemy o inflacji bazowej. Jej wysokość bowiem była sporą niespodzianką w momencie publikacji szybkiego szacunku. Według tamtego odczytu, inflacja bazowa wyniosła 8,5 proc., co było wynikiem wyraźnie większym od oczekiwań, które mówiły o inflacji rzędu ok. 8,1 proc. - powiedział Piotr Bartkiewicz. Inflacja bazowa – czyli inflacja bez uwzględnienia cen żywności i energii – jest jednym z najważniejszych wskaźników, które bierze pod uwagę Rada Polityki Pieniężnej przy kształtowaniu polityki pieniężnej.