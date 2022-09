Drastyczne podwyżki cen prądu uderzają w transport kolejowy. "Aktualna sytuacja jest krytyczna"

Drastycznie rosnące ceny energii mogą poważnie zaszkodzić rynkowi przewozów towarowych - alarmuje Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych. ZNPK, który jest częścią Europejskiego Zrzeszenia Przewoźników Towarowych (ERFA), apeluje do Komisji Europejskiej o podjęcie działań, które wesprą transport kolejowy, w tym między innymi o ustanowienie limitów cen energii elektrycznej na cele trakcyjne.

Ceny prądu. Apel o ustanowienie limitów dla branży kolejowej

"Przewoźnicy towarów kolejowych, którzy nie posiadają wystarczającej ilości energii zakupionej na lata 2022 i 2023, będą musieli zabezpieczyć dostawy energii w celu kontynuowania działalności. W wielu przypadkach, zwłaszcza dla mniejszych operatorów, zawieranie takich umów nie jest realną opcją. Brak limitu cen energii spowoduje, że przedsiębiorstwa te nie tylko wprowadzą gwałtowne podwyżki cen dla swoich klientów, ale także ograniczą wzrost na nowych rynkach. Dla wielu operatorów może skutkować to ograniczeniem działalności lub nawet bankructwem" - czytamy w komunikacie.

Cytowany w komunikacie dyrektor generalny ZNPK oraz członek zarządu ERFA poinformował, że europejska branża kolejowa apeluje do Komisji Europejskiej "o ustanowienie limitów cen energii elektrycznej na cele trakcyjne, a w sytuacji ewentualnych niedoborów – o uznanie kolei jako strategicznej dla gospodarki gałęzi i zapewnienie priorytetu w dostępie do energii elektrycznej".

- Zwracamy uwagę, że w obecnej sytuacji rynkowej może dojść do dużych zaburzeń konkurencji międzygałęziowej, gdyż wzrosty cen diesla dla samochodów ciężarowych są o wiele niższe niż wzrosty cen energii elektrycznej. Może to doprowadzić do dalszych odpływów ładunków z kolei na drogi - podkreślił.