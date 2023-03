Teraz my zapomnieliśmy, że to nie są nasze warzywa, one są importowane - powiedział doktor Paweł Kraciński ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW). Wyjaśnił, że drastyczne podwyżki cen papryki wynikają z anomalii pogodowych na południu Europy i północy Afryki. Zwrócił uwagę, że z powodu zmian klimatu warzywa i owoce mogą być w przyszłości mniej dostępne.

Zwrócił uwagę, że "teraz my zapomnieliśmy, że to nie są nasze warzywa, one są importowane". - To powoduje koszty zwłaszcza obecnie, teraz, gdy mamy konflikt w Ukrainie, kryzys energetyczny i zmiany klimatu".