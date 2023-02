Klienci mogą zostać niemile zaskoczeni. "Nigdy czegoś takiego nie widziałem"

Codzienne zakupy stały się dla Polaków prawdziwym wyzwaniem - pisze brytyjski dziennik "Financial Times". Uważać trzeba już nie tylko na rosnące ceny, ale również na gramaturę i skład produktów. Te mogą niemiło zaskoczyć.

"Financial Times" opisuje obrazowo, że na wyprawę do polskiego supermarketu trzeba spakować już nie tylko zasobny portfel, ale również szkło powiększające. Może okazać się nieodzowne przy czytaniu drobnego druku na etykietach, na których widnieją informacje o gramaturze i składzie produktów.

Praktyka znana od wieków

Takie zjawisko na świecie nie jest jednak niczym nowym i już dawno zostało zdefiniowane przez ekonomistów w języku angielskim jako "downsizing" (redukcja) czy "shrinkflacja" (gra słów - "shrink", czyli kurczenie się oraz inflacja ). To jedna ze znanych od wieków praktyk producentów, którzy w dobie rosnących kosztów produkcji, zmniejszają zawartość produktu w opakowaniach lub zmieniają jego skład przy pozostawieniu poziomu cen na dotychczasowym poziomie.

"Financial Times" podaje jeszcze więcej przykładów tego zjawiska w Polsce. W paczkach znajduje się już osiem, a nie dziesięć chusteczek higienicznych. Popularne bombonierki zawierają już tylko 340 g łakoci, a jeszcze w grudniu było to 360 g. W artykule przypomniano, że inflacja w Polsce jest dwukrotnie wyższa niż w krajach strefy euro i według ostatniego odczytu wyniosła niemal 17 proc. w ujęciu rocznym.

Sam "downsizing" nie umyka uwadze polskiego urzędu statystycznego. Jak wyjaśnił "FT", w swoich szacunkach bierze on bowiem pod uwagę wagę produktu, a nie tylko cenę z opakowania. Producenci nie zniechęcają się jednak przez to, gdyż praktyki, na których koncentrują się urzędnicy, często pozostają nieświadome dla klientów.

W rozmowie z "Financial Times" ekonomista Rafał Mundry podkreślił, że "downsizing" to "jedno z obliczy inflacji, które jest często niezauważane przez konsumentów". Jak dodał, skala tego zjawiska nad Wisłą go zaskoczyła. - Nigdy czegoś takiego nie widziałem - stwierdził.