Niektóre ceny się nie zmieniły. Cena jest ta sama, ale waga produktu już nie. - W tym roku to zjawisko się nasiliło ewidentnie. Ktoś, kto może ująć 50 gram z jakiegoś opakowania, czy to sera czy łososia robi to, aby nie przerazić klienta ceną. Zastanie tam mniej, ale pewnie nam wybaczy bardziej niż taką wysoką cenę - mówiła redaktorka naczelna portalu dlahandlu.pl Edyta Kochlewska.