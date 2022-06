Czy inflacja w przyszłym roku będzie dwucyfrowa? "Możemy się założyć na antenie"

Chwilę wcześniej goście TVN24 komentowali słowa członka Rady Polityki Pieniężnej Ludwika Koteckiego, według którego na początku przyszłego roku " inflacja znowu nam wystrzeli" . - Związane to będzie z podwyżkami cen gazu i prądu. One nas czekają. Nie obronimy się. Te podwyżki mogą być bardzo duże, kilkudziesięcioprocentowe. To się bardzo szybko przełoży na inne towary - podkreślił członek RPP. Zaznaczył też, że niewykluczona jest inflacja na poziomie powyżej 20 procent.

- W przyszłym roku? Tak, uważam, że będzie poniżej 10 procent - odpowiedział Kuczyński i wyjaśnił, że to dlatego, iż "baza z tego roku jest tak olbrzymia". - Jedno zagrożenie, o którym wspominał Jamie Dimon, czyli szef JP Morgan - jeżeli w końcu roku spotka się embargo rosyjską ropę z popytem chińskim, który odżywa i do tego to, co zapowiadał (prezydent USA Joe) Biden: zakończenie sprzedaży ropy z rezerw strategicznych - jak te trzy czynniki się zbiorą i będzie 170 dolarów za baryłkę ropy, to forget (po ang. zapomnij) - zaznaczył ekonomista.