Inflacja w Polsce. Czy martwisz się o sytuację finansową swojej rodziny? Sondaż

czytaj dalej

W styczniu 2023 roku codzienne zakupy zdrożały średnio o 20 procent rok do roku - wynika z raportu UCE Research i Wyższych Szkół Bankowych. W opracowaniu dodano, że choć widać spadek dynamiki wzrostu cen, to nie oznacza to, że w sklepach jest taniej. Na 17 monitorowanych kategorii wszystkie znowu podrożały dwucyfrowo.