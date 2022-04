Wzrost cen w Polsce najwyższy od ponad 21 lat. Te produkty napędzają inflację

Na wzrost inflacji w marcu wypływały drożejące paliwo, żywność i alkohol - skomentowali dane Głównego Urzędu Statystycznego analitycy Credit Agricole. Podtrzymali prognozę, że inflacja ogółem wyniesie 10,8 procent rok do roku w 2022 roku i 6,2 procent w 2023 roku, zakładając że Tarcza Antyinflacyjna zostanie przedłużona do końca 2023 roku.

Inflacja w Polsce w marcu 2022 roku wyniosła 11,0 procent rok do roku - poinformował w piątek Główny Urząd Statystyczny . To najwyższy poziom od lipca 2000 roku i jednocześnie więcej niż wynikało z szybkiego szacunku.

Analitycy Credit Agricole w piątek podtrzymali prognozę, że inflacja ogółem wyniesie 10,8 proc. r/r w br. i 6,2 proc. w 2023 r. przy założeniu, że Tarcza Antyinflacyjna zostanie przedłużona do końca 2023 r.

Inflacja w Polsce. Co najbardziej podrożało?

Zwrócili uwagę, że zgodnie z danymi GUS inflacja CPI zwiększyła się w marcu do 11,0 proc. r/r wobec 8,5 proc. w lutym, kształtując się powyżej konsensusu rynkowego zgodnego z ich prognozą (10,1 proc.) oraz wstępnego szacunku GUS (10,9 proc.). Dodali, że jednocześnie jest to najwyższy poziom inflacji od lipca 2000 r. Tym samym inflacja od 12 miesięcy pozostaje znacząco powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5 proc. r/r) - dodano.

"Głównym czynnikiem wpływającym na wzrost inflacji była wyższa dynamika cen paliw (33,5 proc. r/r w marcu wobec 11,1 proc. w lutym) będąca efektem silnego wzrostu cen ropy naftowej na światowym rynku, a także wzrostu kursu USD/PLN w reakcji na wojnę w Ukrainie. Do wzrostu inflacji przyczyniła się również wyższa dynamika cen nośników energii (24,3 proc. wobec 18,8 proc.), co wynikało przede wszystkim z przyspieszenia wzrostu cen gazu, energii cieplnej oraz opału, przy czym ceny opału wzrosły najsilniej (61,3 proc. r/r – najwyższa dynamika przynajmniej od stycznia 1999 r.), co również jest spowodowane wojną w Ukrainie" - stwierdzili analitycy Credit Agricole w komentarzu.