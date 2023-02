Codzienne zakupy uderzają po kieszeniach. Tak zdrożały podstawowe produkty

W styczniu 2023 roku codzienne zakupy zdrożały średnio o 20 procent rok do roku - wynika z raportu UCE Research i i Wyższych Szkół Bankowych. W opracowaniu dodano, że choć widać spadek dynamiki wzrostu cen, to nie oznacza to, że w sklepach jest taniej. Na 17 monitorowanych kategorii wszystkie znowu podrożały dwucyfrowo.

Autorzy raportu "Indeks cen w sklepach detalicznych" przeanalizowali blisko 69 tys. cen detalicznych. W styczniu br. ceny w sklepach zwiększyły się średnio o 20 proc. w ujęciu rocznym. Danych dotyczączą 17 kategorii i prawie 100 najczęściej wybieranych przez konsumentów produktów codziennego użytku, pochodzących z monitoringu 37 tys. sklepów, należących do 60 sieci handlowych. Badaniem objęto wszystkie na rynku dyskonty, hipermarkety, supermarkety, sieci convenience oraz cash&carry docierające ze swoją ofertą do większości konsumentów w Polsce.

Wzrost cen w sklepach w styczniu 2023 roku

Jak zdrożały produkty w sklepach?

