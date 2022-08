Możliwe skokowe podwyżki na stacjach. "Problem drogiego diesla może narastać"

Ceny paliw. Możliwe skokowe podwyżki diesla

Jak oceniają, to bezpośrednia konsekwencja tego, co dzieje się z dieslem w hurcie. A tam z kolei wpisuje się to w szerszy problem trudności zaopatrzenia rynku europejskiego w to paliwo – w dużej mierze importowane z Rosji. W okresie wzmożonego zapotrzebowania wakacyjnego i problemów związanych między innymi z niskim poziomem wody na Renie, który paraliżuje niemiecki transport paliwowy, problem drogiego diesla może narastać.