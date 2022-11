Rząd chce zamrozić ceny gazu. Rzecznik: maksymalnie do kilkudziesięciu procent podwyżki

Rząd zajmie się w przyszłym tygodniu projektem ustawy dotyczącym zamrożenia cen gazu - poinformował we wtorek rzecznik rządu Piotr Mueller. - Chcemy zamortyzować ceny ze względu na szantaż gazowy Rosji - dodał. Jak wskazał "chcemy je zamortyzować maksymalnie do kilkudziesięciu procent podwyżki". Rzecznik rządu mówił też o tak zwanej ustawie wiatrakowej.

- Generalnie chodzi o to, aby zamortyzować ceny gazu ze względu na szantaż gazowy Władimira Putina , Rosji. W ogóle przez cały bardzo rozchwiany rynek energetyczny groziły nam ceny gazu kilkaset procent większe niż w zeszłym roku. Chcemy je zamortyzować maksymalnie do kilkudziesięciu procent podwyżki - dodał rzecznik rządu.

Co z ustawą wiatrakową?

Przyznał, że jest różnica zdań jeśli chodzi o odległości w zakresie budowy takich elektrowni od zabudowań. - Zakładam, że dojdziemy do porozumienia. Porozumiemy się co do tego jaka to miałaby być odległość - powiedział Mueller.