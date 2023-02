Prezes NBP o podwyżkach stóp procentowych. "Cisną inflację w dół"

Inflację obniżamy tak szybko, jak na to pozwalają okoliczności - powiedział w czwartek prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. - Staramy się, aby nadmierną inflację zlikwidować jak najszybciej, ale jednocześnie nie powodując tragedii i katastrofy humanitarnej w poziomie życia, stanie gospodarki - zaznaczał szef banku centralnego.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podczas lutowego posiedzenia , które zakończyło się w środę, zdecydowała się utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Oznacza to, że stopa referencyjna wynosi 6,75 proc. w skali rocznej. Stopy pozostają bez zmian od października 2022 roku.

Jak podkreślał, że "podniesienie stóp procentowych do 6,75 nadal działa". - To nie jest tak, że działanie tych podwyższonych stóp się skończyło. To zacieśnienie nadal w kolejnych kwartałach oddziałuje na gospodarkę i ciśnie w dół inflację - mówił szef banku centralnego. - Staramy się, aby nadmierną inflację zlikwidować jak najszybciej, ale jednocześnie nie powodując tragedii i katastrofy humanitarnej w poziomie życia, stanie gospodarki - dodał.