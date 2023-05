Szef NBP o przedsiębiorstwach: bezkarnie podnosiły marżę

Adam Glapiński o marżach przedsiębiorców

- Nie jest niestety cudownie lepiej, ale na tle tych krajów (ta sytuacja - red.) nie jest zła. Dlaczego inflacja bazowa jest wysoka? Dlatego, że przedtem te szoki podnoszące koszty produkcji, koszty usług, transportu, były niesłychanie mocne. One przeniosły się do przedsiębiorstw, przedsiębiorstwa wliczyły je w ceny produktów. To poszło dalej, przenosiło się na kolejne elementy, a wreszcie na to, żeby rosły płace - mówił Glapiński.