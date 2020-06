Najnowsze dane dotyczące cen. Ekonomiści: widać efekt epidemii

W maju ceny towarów i usług wzrosły licząc rok do roku o 2,9 procent - podał Główny Urząd Statystyczny. Miesiąc wcześniej, w kwietniu, inflacja wynosiła 3,4 procent. Majowy odczyt jest zgodny z oczekiwaniami ekonomistów.

Wpływ epidemii

W skali roku żywność zdrożała o 6,5 proc., ale w kolejnych miesiącach ceny będą rosły coraz wolniej - uważają analitycy PKO BP. Według nich, jeżeli pogoda będzie sprzyjała rolnictwu, to wzrost cen żywności powinien do końca roku wyhamować.

I tak kategoria "zdrowie" zanotowała wzrost o 1,6 proc. miesiąc do miesiąca, w szczególności o 10,6 proc. w porównaniu do kwietnia wzrosły ceny usług szpitalnych i sanatoryjnych, o 7,8 proc. ceny usług dentystycznych, co według ekonomistów banku jest efektem wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń sanitarnych.