Inflacja w Polsce. Nowe dane

Sklep zakupy inflacja
Prezes NBP: wszelkie prognozy wskazują na utrzymywanie się inflacji na poziomie zgodnym z celem NBP w kolejnych latach
Źródło: youtube.com/NBP
Główny Urząd Statystyczny podał nowe dane o inflacji w Polsce. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2025 roku wzrosły o 2,4 procent rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem - nie zmieniły się.

Potwierdził się szybki szacunek - GUS wcześniej podawał, że inflacja CPI w grudniu wyniosła 2,4 proc. rdr, a w porównaniu z listopadem ceny nie zmieniły się.

Całorocznie wskaźnik CPI w 2025 r. wyniósł 3,6 proc. rdr.

GUS o wzroście cen w grudniu 2025

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2025 r. wzrosły o 2,4 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (przy wzroście cen usług o 5,2 proc. rdr i towarów o 1,3 proc. rdr)" - napisał w komunikacie GUS.

Dodał, że choć w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny w grudniu nie zmieniły się, to odnotowano wzrost cen usług o 0,2 proc. mdm i spadek cen towarów o 0,1 proc. mdm.

Największy wzrost cen rok do roku był w zakresie napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych - o 7,9 proc., restauracji i hoteli - o 5,2 proc. oraz zdrowia - o 4,7 proc.

Obniżyły się też ceny w porównaniu z grudniem 2024 roku w zakresie transportu - o 3,2 proc., odzieży i obuwia - o 2,2 proc. oraz wyposażenia mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego - o 1,4 proc.

Inflacja w grudniu 2025. Komentarze

"Oficjalnie kończymy 2025 rok w celu inflacyjnym. To jeszcze nie koniec procesu dezinflacji w Polsce, choć tempo spadku inflacji w 2026 r. wyraźnie spowolni" - napisali w mediach społecznościowych analitycy Banku Pekao.

Dodali też: "Które towary/usługi podrożały/potaniały w 2025 roku najbardziej? To nie był dobry rok cenowy dla konsumentów ogórków, które podrożały najmocniej, aż o 36%!" - podkreślili ekonomiści.

"Grudniowa inflacja potwierdzona na 2,4 proc. rdr. Spadek inflacji poniżej celu NBP nie przekonał wczoraj RPP do obniżki stóp procentowych. W naszej ocenie trend dezinflacyjny jest silny, a pauza w łagodzeniu polityki pieniężnej będzie krótka" - napisali w mediach społecznościowych ekonomiści ING Banku Śląskiego.

Podkreślili przy tym, że "kolejne cięcie stóp możliwe już w marcu".

Autorka/Autor: pkarp/kris

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

