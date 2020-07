Inflacja w górę. Rosną ceny w hotelach i restauracjach

Jak podał GUS ceny towarów wzrosły o 1,8 proc. rok do roku, a ceny usług zwiększyły się aż o 7,4 proc. rok do roku.

Droższe jedzenie

- W dalszym ciągu wzrost cen to konsekwencja drożejącej żywności oraz wzrostu kosztów użytkowania mieszkania. Obie kategorie odpowiadały za 2,78 punktu procentowego wzrostu rocznego wskaźnika - powiedział w środę Adam Antoniak, ekonomista Banku Pekao.

Jego zdaniem warto jednak odnotować, że tempo wzrostu cen żywności obniżyło się w czerwcu do 6,1 proc. rok do roku z 6,5 proc. w maju. Zwrócił też uwagę dalszy wzrost cen w kategorii restauracje i hotele oraz rekreacja i kultura.

- Szacujemy, że inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności i energii wzrosła w czerwcu do 4,0 procent rok do roku 3,8 procent w maju - ocenił Antoniak.

Według ekonomisty w 2021 roku należy się spodziewać wyraźnego wyhamowania tempa wzrostu cen. - W warunkach niskiej inflacji oraz powolnej odbudowy koniunktury Rada Polityki Pieniężnej będzie utrzymywała stopy procentowe bez zmian co najmniej do końca 2022 roku. Narodowy Bank Polski będzie kontynuował skup obligacji skarbowych i gwarantowanych przez Skarb Państwa - oszacował.

- Nie można wykluczyć, że w nadchodzących miesiącach Rada zdecyduje się wprowadzić do komunikatów sugestię co do kształtowania się stóp procentowych w przyszłości - podsumował ekonomista.