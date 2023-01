Niespodzianka w Czechach. Inflacja niższa niż prognozowano

Inflacja w Czechach wyhamowuje. W grudniu 2022 roku wyniosła 15,8 procent, podczas gdy w listopadzie było to 16,2 procent - podał w środę Czeski Urząd Statystyczny. Wzrost cen w minionym miesiącu był niższy niż spodziewali się analitycy.

Ekonomiści przewidywali, że inflacja w grudniu sięgnie 16,4 proc. rok do roku.

Urząd podał, że na spowolnienie inflacji w ujęciu rocznym wpłynęły przede wszystkim ceny w "transporcie", gdzie nastąpiło wyhamowanie wzrostu cen samochodów osobowych do 9,2 proc. (w listopadzie wzrost o 12,7 proc.) oraz cen paliw i smarów do środków transportu osobistego do 4,4 proc. (w listopadzie wzrost o 14,5 proc.).