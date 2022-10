Jak wysoka będzie inflacja w przyszłym roku? "Na pewno wyższa od jednocyfrowej"

W lipcu, może w sierpniu następnego roku inflacja zejdzie nawet poniżej 10 procent - stwierdził na antenie TVN24 były członek Rady Polityki Pieniężnej profesor Marian Noga z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Wymienił przy tym dwa powody, dlaczego tak się stanie.

- Po pierwsze będzie to tak zwany efekt bazy statystycznej, a po drugie zacznie już działać te 11 podwyżek stóp procentowych. Ale to mówimy o miesiącach lipiec, sierpień. Może nawet zejdzie w grudniu do 8 procent, ale jeżeli chcemy odpowiedzieć na pytanie, jaka będzie średnia roczna, taka jaka jest w budżecie brana pod uwagę, to ona będzie na pewno wyższa od jednocyfrowej, 10-procentowej i będzie wynosić 12 punktów procentowych - podkreślił prof. Noga.

Inflacja w Polsce PAP/Adam Ziemienowicz

"Nie widzę przede wszystkim dobrej komunikacji"

- Nie widzę przede wszystkim dobrej komunikacji między Narodowym Bankiem Polskim a rynkami - to z jednej strony. A z drugiej strony nie mamy dobrej komunikacji między dwoma stronami ulicy Świętokrzyskiej, bo z jednej strony 11 razy Rada Polityki Pieniężnej podnosi stopy procentowe, a z drugiej strony ulicy Świętokrzyskiej Ministerstwo Finansów (...) do obiegu (wprowadza - red.), nie w sposób celowany, jak to powinno być robione w fazie wysokiej inflacji, 13. emeryturę, 14. emeryturę. Wszyscy na stacji benzynowej, czy zarabiają 100 tysięcy miesięcznie, czy mają minimalną płacę, mają VAT obniżony z 23 procent do 5 procent i tak dalej - mówił ekonomista.

Dodał, że "nie ma między nami tego, który jest pilotem i prowadzi samolot". - Myślę, że los nas prowadzi - stwierdził.

- Badania pokazały, że nie można jednocześnie prowadzić ekspansywnej polityki monetarnej i ekspansywnej polityki fiskalnej. Można to robić zamiennie - na przykład w jakimś okresie prowadzimy ekspansywną politykę fiskalną, bo (...) da lepsze skutki chociażby w postaci dochodów gospodarstw domowych, w postaci wzrostu PKB. W następnym okresie wprowadzimy bardziej ekspansywną politykę pieniężną (...), bo ona przyniesie większe efekty - tłumaczył prof. Noga.

I kontynuował: - Czyli to jest właśnie to sterowanie. To konstruowanie polityki mieszanej - policy mix - jak to się nazywa. Ale do tego jest potrzebne porozumienie obu stron.

RPP podczas październikowego posiedzenia postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Główna stopa procentowa, referencyjna, wynosi nadal 6,75 proc. w skali rocznej.

Stopa referencyjna NBP PAP/Maciej Zieliński

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:kris/ams

Źródło: TVN24 Biznes