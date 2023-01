Znikające małe sklepy. "W kolejnych miesiącach może być jeszcze gorzej"

czytaj dalej

Chorwacja od 1 stycznia 2023 roku weszła do strefy Schengen. Oznacza to zmiany dla polskich turystów wyjeżdżających do tego kraju. Z wyjaśnień zamieszczonych na stronach polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych wynika jednak, że osoby podróżujące nad Adriatyk samolotem muszą jeszcze przez jakiś czas liczyć się z pełną kontrolą graniczną.