Co ze stopami procentowymi? "Z tej komunikacji nie mamy pojęcia, co będzie za kilka dni"

Albo prezes Kaczyński nie orientuje się, jaka jest rola banku centralnego, albo doskonale się orientuje, że prezes Glapiński nie ma na celu zwalczania inflacji - stwierdził w "Faktach po Faktach" profesor Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC, wykładowca Akademii Vistula. Z kolei starsza analityczka Polityki Insight Hanna Cichy uważa, że "z komunikacji, którą prowadzi Rada Polityki Pieniężnej, którą prowadzi prezes Glapiński, nie mamy pojęcia, co będzie za te kilka dni".

- Nikt nie jest nieomylny i prognozowanie inflacji jest trudne, ale ważne jest to nie jaką liczbę prognozowanej inflacji prezes [NBP Adam Glapiński - red.] podaje, jaki miesiąc podaje jako jej szczyt prawdopodobny, ale ważna jest cała komunikacja w polityce monetarnej. Komunikacja jest jednym z narzędzi - prawie tak samo ważnym jak stopy procentowe - powiedziała Cichy.

Dodała też, że "jeżeli ta komunikacja nie jest nastawiona na konsekwentne, stabilne zwalczanie inflacji, na stabilizacje sytuacji na rynku walutowym, na jasny przekaz, który mówi nam konsumentom i nam przedsiębiorcom: bank centralny jest zdeterminowany, by realizować swoją misję, tylko zamiast tego jest komunikacja, która mówi: to wszystko wina polityki klimatycznej albo nie należy się tym przejmować, bo płace rosną, albo - spokojnie za parę miesięcy zaczniemy obniżać stopy procentowe i jeszcze Putin, to na pewno to nie pomaga". To, "obniża skuteczność tych działań (...), czyli podwyżek stóp procentowych", przekonywała Cichy.

Co robi Glapiński?

Orłowski przywołał z kolei słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział w niedzielę w Olsztynie, że chociaż Glapiński "był zbyt optymistyczny", to "nie oznacza, że jego działania miały jakiś wpływ na inflację". - To jest absolutne kłamstwo - mówił Kaczyński.

- Mamy jedno z dwojga: albo prezes Kaczyński nie orientuje się, jaka jest rola banku centralnego, albo wręcz odwrotnie - doskonale się orientuje, że prezes Glapiński nie ma na celu zwalczania inflacji, tylko zupełnie inne. Oto trzeba pytać prezesa Kaczyńskiego - stwierdził ekonomista. Jego zdaniem "najważniejsze jest to, w jaki sposób nie dopuścić do utrwalenia się inflacji na bardzo wysokim poziomie". - Nie mówię o utrwaleniu się na miesiąc czy dwa, tylko o utrwaleniu się na lata. (...) To, czy inflacja spadnie, czy nie, zależy przede wszystkim od wiarygodności polityki zarówno rządu, jak i banku centralnego - powiedział prof. Orłowski.

- Jeżeli patrzymy na politykę monetarną Europejskiego Banku Centralnego albo amerykańskiego Fedu, to tam spójność oczekiwań rynkowych z tą decyzją, która jest podejmowana, jest dużo większa. My dzisiaj z tej komunikacji, którą prowadzi Rada Polityki Pieniężnej, którą prowadzi prezes Glapiński, nie mamy pojęcia, co będzie za te kilka dni - podkreśliła Cichy.

Inflacja w październiku 2022 - dane GUS

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) w środę podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych. W ocenie ekonomistów będzie to najważniejsze wydarzenie tego tygodnia. Są oni jednak podzieleni w swoich prognozach dotyczących tego, czy Rada zdecyduje się na kolejną podwyżkę stóp.

Inflacja w październiku 2022 roku PAP

Ze wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że inflacja w październiku 2022 roku wyniosła 17,9 procent rok do roku. Ostatni raz inflacja w Polsce była wyższa w grudniu 1996 roku, gdy wyniosła 18,5 procent rok do roku.

