Członkini RPP odpowiada na pytanie o "podarki w NBP"

- Ze strony różnych pracowników Narodowego Banku Polskiego docierają do nas informacje o różnego rodzaju wynikach audytów albo danych, które zazwyczaj były sprawozdawane, a nie są. To nie tylko pan (Paweł) Mucha (członek zarządu NBP - red.) te dane przedstawia, ale również inni. Wydaje się, że zanim powstanie sprawozdanie finansowe za ten rok, to jakoś musimy rozstrzygnąć, czy faktycznie dochodzi do nieprawidłowości, czy nie - podkreśliła członkini RPP.