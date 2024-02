Takich cen nie było nigdy w historii. Słodkości mogą znacząco podrożeć

czytaj dalej

Trwa ogólnopolski protest rolników. Działania zaplanowano w ponad 260 miejscach w Polsce. - To jest ostatnia chwila, żeby nie dobić tego ducha w polskim narodzie, który jeszcze jest, bo już za moment młodych rolników nie znajdziemy na produkcję rolną - mówi jeden z rolników protestujących w Medyce w województwie podkarpackim. Rolnicy sprzeciwiają się wprowadzaniu Zielonego Ładu oraz napływowi towarów z Ukrainy. Do protestujących przyjechał minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski. - Rolnicy protestują, bo są w trudnej sytuacji - zaznaczył. Dodał, że wie, że to utrudnia życie. - Prosiliśmy rolników, aby te protesty były jak najmniej uciążliwe - powiedział.