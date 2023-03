Rosną długi restauracji i hoteli. "Coraz więcej osób dokładniej ogląda każdą złotówkę"

Branża noclegowo-gastronomiczna (HoReCa) ma coraz większe problemy finansowe. Zaległości wobec kontrahentów na koniec lutego 2023 roku wynosiły 311,6 miliona złotych, co oznacza wzrost o 14 procent w porównaniu do sytuacji przed rokiem - wynika z danych dostępnych w Krajowym Rejestrze Długów. Za większość tej kwoty odpowiadały restauracje i firmy cateringowe.

Wśród pozostałych rodzajów działalności związanej z wyżywieniem, catering ma do uregulowania 33,7 mln zł, a pozostałe przedsiębiorstwa zajmujące się przygotowywaniem posiłków i napojów prawie 16,2 mln zł. Średnie zadłużenie jednej firmy gastronomicznej to 21,9 tys. zł.

Długi branży noclegowo-gastronomicznej

Przyczyny kłopotów finansowych

- W ciągu roku zaległości gastronomii urosły o ponad 37 milionów złotych. Niepokojące są też najnowsze dane. W czwartym kwartale ubiegłego i na początku obecnego roku wzrosła dynamika zadłużenia, z miesiąca na miesiąc dług potrafił wzrosnąć nawet o kilka milionów - stwierdził. W jego opinii jest to efekt pogorszenia się sytuacji biznesu sprzed wielu miesięcy, wywołanego inflacją i dużymi skokami cen. - Wzrosły koszty działalności, pracy, produktów. Przerzucenie tych podwyżek na klientów to dla gastronomii miecz obosieczny. Powoduje odpływ konsumentów, bo coraz więcej osób dokładniej ogląda każdą złotówkę - wskazał.

"Miejsca noclegowe znów obserwują niepokojąco niskie obłożenie"

Analitycy KRD zauważyli, że problemem branży gastronomicznej jest jej rozdrobnienie, co ma odzwierciedlenie w strukturze zadłużenia. Z danych wynika, że 64 proc. firm z zaległościami to jednoosobowe działalności gospodarcze. To one mają do uregulowania najwięcej, bo prawie 156,2 mln zł.