Scenariusze dla inflacji

Wyniki projekcji CPI prezes Glapiński podał w dwóch skrajnych wariantach: kontynuacji zerowej stawki VAT na żywność oraz tarcz na prąd, gaz i ciepło do końca 2026 r., a także całkowitego zniesienia tych instrumentów (VAT-u po I kw. 2024 r., tarcz po II kw.).

Z kolei w scenariuszu całkowitego wycofania tarcz w 2024 r. średnioroczna inflacja wyniosłaby 5,7 proc., a w samym IV kw. - 8,4 proc. W 2025 r. średniorocznie byłoby to 3,5 proc., a w samym IV kw. 2025 r. - 1,6 proc. W 2026 r. średniorocznie 2,7 proc., a w IV kw. 2026 r. 2,4 proc.

"W prezentacji NBP będziemy poszukiwali przede wszystkim odpowiedzi na pytanie dlaczego perspektywy powrotu inflacji do celu w prognozach banku centralnego poprawiły się w porównaniu do listopada pomimo wyraźnego wzrostu optymizmu dot. tempa wzrostu gospodarczego" - napisali w tygodniowym raporcie ekonomiści Banku Santander.

Decyzja dotycząca VAT na żywność

Zgodnie z zapowiedziami ministra finansów A. Domańskiego w poniedziałek ma zostać ogłoszona decyzja ws. stawki VAT na żywność, która do końca pierwszego kw. pozostaje obniżona do 0 proc. wobec bazowych 5 proc. Premier D. Tusk nie wykluczył w ub. tygodniu powrotu do 5-proc. stawki, ale zasygnalizował elastyczność w tym względzie - w razie potrzeby po przywróceniu podstawowej stawki możliwa byłaby jej obniżka.