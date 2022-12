- Jeszcze kilka miesięcy temu mówiło się o wzroście gospodarczym w Polsce w 2023 roku od 1,5 procent do 2 procent. Teraz coraz częściej wspominamy o potencjalnej recesji i spadku PKB nawet o 1 procent w przyszłym roku. Ten pesymistyczny scenariusz może się zrealizować. Ratunkiem dla gospodarki mogą być środki z Krajowego Planu Odbudowy. Ich pozyskanie może w przyszłym roku dołożyć około 1 punktu procentowego do rodzimego PKB – ocenił ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka.

"Czeka nas ciężki czas, z możliwymi spadkami produkcji przemysłowej"

Według niego w nadchodzącym roku popyt konsumpcyjny spadnie zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. - To szczególnie ważne, ponieważ nasze gospodarki są dość ściśle połączone - główny kierunek naszego eksportu to zachód, z Niemcami na czele. Wraz ze spadkami popytu przyjdzie poważne osłabienie koniunktury w rodzimym przemyśle - podkreślił.

Zdaniem eksperta "czeka nas ciężki czas, z możliwymi spadkami produkcji przemysłowej rok do roku". - Pragmatyzm firm z 2021 i 2022 roku stanie się problemem. Firmy w tym czasie nagromadziły niespotykaną do tej pory ilość zapasów. To one podbijają nasz PKB. Teraz brak produkcji i nowych zamówień przełoży się na wysokie koszty magazynowania i transportu tych towarów - zauważył.