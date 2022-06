Rząd przyjął założenia do budżetu na 2023 rok. Ile ma wynieść inflacja?

Rząd przyjął we wtorek założenia makroekonomiczne do projektu ustawy budżetowej na 2023 rok. W przyszłym roku wzrost Produktu Krajowego Brutto ma osiągnąć poziom 3,2 procent. Inflacja ma wynieść 7,8 procent. Na tym samym posiedzeniu przyjęto projekt zmian w Stabilizującej Regule Wydatkowej, która ma za zadanie hamować wzrost wydatków publicznych.

- Dzisiaj rząd przyjął założenia do projektu ustawy budżetowej na rok 2023. Te założenia to przede wszystkim scenariusz makroekonomiczny, który przedstawiamy Komisji Europejskiej w ramach Aktualizacji Programu Konwergencji, stanowi on później podstawę do prac nad budżetem - powiedziała na konferencji prasowej Magdalena Rzeczkowska.