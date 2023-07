Ile wyniesie inflacja w Polsce? Jest nowy raport NBP

W 2023 roku średnioroczna inflacja wyniesie 11,9 procent, a w 2024 roku ma wyhamować do 5,2 procent - wynika z lipcowej projekcji Narodowego Banku Polskiego. Inflacja w 2025 roku ma spaść do 3,6 procent.

Projekcja została sporządzona z uwzględnieniem danych dostępnych do 22 czerwca br.

Lipcowa projekcja NBP uwzględnia m.in. waloryzację świadczenia Rodzina 500 plus do 800 zł od 2024 roku, stałą tak zwaną czternastą emeryturę i program Bezpieczny kredyt 2 proc. W projekcji przyjęto też, że w latach 2024-2025 osłonowe działania rządu w obszarze energetycznym będą stopniowo wygaszane.

Inflacja w Polsce

Z tzw. centralnej ścieżki projekcji inflacji wynika, że w 2023 roku inflacja wyniesie 11,9 proc., w 2024 roku 5,2 proc., a w 2025 roku spadnie do 3,6 proc. Zgodnie z marcową projekcją było to odpowiednio 11,9 proc., 5,7 proc. i 3,5 proc. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) "kształtuje się w 2023 r. na tym samym średniorocznym poziomie co w poprzedniej rundzie prognostycznej, w 2024 r. skorygowano ją w dół, a w 2025 r. – nieznacznie w górę" - czytamy w raporcie.