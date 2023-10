Inflacja kontynuuje zjazd. Najnowszy szacunek

Inflacja w październiku wyniosła 6,5 procent w ujęciu rocznym - wynika ze wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,2 proc.

Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen w październiku o 6,6 proc. rdr i wzrostu o 0,3 proc. mdm.

Inflacja w Polsce PAP

Jak podaje GUS, w październiku 2023 r. ceny paliwa do prywatnych środków transportu wg szybkiego szacunku spadły w porównaniu do października 2022 r. o 14,4 proc., a w stosunku do września 2023 r. obniżyły się o 4,2 proc.

Ceny nośników energii wzrosły natomiast w porównaniu do października 2022 r. o 8,3 proc., a w stosunku do września 2023 r. wzrosły o 0,2 proc.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły w porównaniu do października 2022 r. o 7,9 proc., a w stosunku do września 2023 wzrosły o 0,4 proc.

Komentarze ekonomistów

"Inflacja za październik spadła do 6,5 proc. r/r vs 8,2 proc. r/r we wrześniu. Okres najszybszego spadku za nami. To gdzie będzie dołek w 1kw24 zależy od administracyjnych i politycznych decyzji ws mrożenia cen energii i gazu. Zakładamy jeszcze jedno cięcie w listopadzie, ale potem RPP może być ostrożniejsza z luzowaniem. Czekamy na listopadową konferencję" - komentują eksperci ING Banku Śląskiego.

"Inflacja obniżyła się w październiku z 8,2 do 6,5 proc.. Tempo wzrostu cen żywności spowolniło z 10,4 do 7,9 proc., co obniżyło CPI o prawie punkt procentowy. Niższa była też inflacja bazowa – wzrost cen w tej grupie sięgnął 7,9%, co sugeruje mniejszą powszechność podwyżek" - piszą eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

W kolejnym wpisie PIE prognozuje jednak, że "nadchodzące miesiące przyniosą niewielki wzrost inflacji". "Ceny paliw ponownie zaczną rosnąć zgodnie z tendencjami na rynku globalnym. Przy bieżącym stanie prawnym, w styczniu inflację podniesie wzrost stawek VAT na żywność oraz koniec zamrożenia cen energii" - przewidują.

"Inflacja w październiku obniża się z 8,2 do 6,5 proc. r/r i jest najniższa od 2 lat. Dynamika CPI zakończyła ostre hamowanie, w końcówce roku powinna pozostać blisko bieżącego pułapu. Kolejny miesiąc wygasania wzrostu cen sprawi, że 8 listopada RPP obniży stopy o 25 pb, do 5,5proc." - ocenia natomiast analityk w Cinkciarz.pl Bartosz Sawicki.

" Inflacja kontynuuje zjazd. W październiku ceny wzrosły o 6,5 proc.; konsensus wynosił ok. 6,7 proc. r/r, my byliśmy po jego dobrej stronie (6,4 proc. r/r). Struktura jest nieco odmienna od naszych założeń, ale wygląda na to, że inflacja bazowa kontynuowała spadki (do 7,9 proc. r/r)" - czytamy w komentarzu ekonomistów Banku Pekao.

Autor:mp/ams

Źródło: PAP, TVN24 Biznes