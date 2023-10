Inwestorzy czekają na dane o inflacji

Inflacja w centrum uwagi

"W październiku inflacja może spaść poniżej 7 proc. Za jej spadek wciąż odpowiada przede wszystkim efekt wysokiej bazy z zeszłego roku, kiedy w październiku 2022 r. silnie rosły ceny żywności. Ponadto ceny paliw w październiku wciąż pozostawały na niskich poziomach w relacji do cen ropy naftowej. Oczekujemy, że ceny paliw wzrosną w listopadzie, co powinno wpływać na wyhamowanie dotychczasowego trendu dezinflacji. W przypadku inflacji bazowej szacujemy, że w październiku wyniosła ona około 7,9 proc. rdr." - prognozują ekonomiści Citi Handlowego.

"Zakładamy, że do końca tego roku inflacja utrzyma się nieznacznie poniżej 7 proc., jednak decyzja o przywróceniu wyższej stawki VAT na żywność może doprowadzić do odbicia wskaźnika CPI na początku przyszłego roku. Według naszych szacunków w całym 2024 r. inflacja pozostanie w przedziale 6-7 proc." - dodają.

Nowa koalicja rządowa

Na to czekają rynki i inwestorzy

W najbliższych dniach dla rynku długu istotna będzie publikacja planu spzedaży obligacji skarbowych na listopad, którą Ministerstwo Finansów przedstawi we wtorek o godz. 15.00. Na cały czwarty kw. 2023 r. MF zaplanował trzy-cztery przetargi sprzedaży obligacji z podażą 25-35 mld zł. W samym październiku resort finansów uplasował na dwóch aukcjach papiery za ok. 19,5 mld zł.

Światowe rynki - co nas czeka

W Stanach Zjednoczonych kluczowymi danymi makro w tym tygodniu będzie piątkowy raport o zatrudnieniu poza rolnictwem w październiku. Po spektakularnym wzroście zatrudnienia o 336 tys. we wrześniu, ekonomiści ankietowani przez agencję Reutera spodziewają się bardziej umiarkowanego wzrostu - o 172 tys., co i tak potwierdzi dobrą sytuację na amerykańskim rynku pracy.

Rynek oczekuje, że inflacji konsumencka w strefie spowolni do ok. 3 proc. z 4,3 proc. we wrześniu, zbliżając się do celu EBC na poziomie 2 proc. W przypadku PKB strefy euro w III kw. oczekiwany jest spadek o 0,1 proc. w ujęciu kwartał do kwartału.