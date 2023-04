Suski o spotkaniach z wyborcami: niewiele osób pyta o drożyznę, pytają o niepodległość

Podczas rozmowy w RMF FM Suski został zagadnięty o to, czy wyborcy nie pytają go na spotkaniach o drożyznę. - W zasadzie bardzo niewiele osób o to pyta. Pytają o niepodległość. O drożyznę raczej mniej. Oczywiście to jest dokuczliwe, ale ludzie rozumieją, że to jest wynik COVID-u, wojny, że to tak naprawdę putinflacja - stwierdził poseł PiS.