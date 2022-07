Wysoka inflacja w Polsce. GUS podał najnowsze dane

Inflacja w lipcu wyniosła 15,5 procent, licząc rok do roku - podał w tak zwanym szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny (GUS). Także miesiąc wcześniej - w czerwcu - ceny towarów i usług rosły w tempie 15,5 procent rok do roku. "Idziemy po grani" - napisali w komentarzu analitycy mBanku.

"Niepokojące są kwestie, które się będą działy na jesieni"

- Teraz by się wydawało, że mamy szczyt i powinniśmy zacząć schodzić z tej inflacji, natomiast na sierpień jest przewidziana wypłata czternastej emerytury - na rynek trafi ponad 11 miliardów złotych. Od września będą na rynku pieniądze z dodatku węglowego, który jak wiemy, to jest też ponad 11 miliardów złotych, który niekoniecznie na węgiel musi być przeznaczony. (...) Mamy wakacje kredytowe i wiele różnych osłon, dodatków, przedłużona tarcza antyinflacyjna, która w całym roku będzie kosztowała około 40 miliardów złotych. Tyle tych pieniędzy trafia na rynek, więc ja bym się specjalnie nie cieszyła - podkreśliła ekonomistka.

Inflacja w Polsce. "Idziemy po grani"

"Zaskoczyło to, co zazwyczaj nie zaskakuje - ceny paliw owszem spadły (-2,6 proc. mdm), ale wyraźnie mniej od oczekiwań. Żywność lekko do góry (+0,6 proc. mdm). Inflacja bazowa ok. 9,2 proc. rdr" - napisali na Twitterze analitycy Banku Pekao.