Inflacja w kwietniu 2024. Dane GUS

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,4 proc. (przy wzroście cen usług – o 6,2 proc. i towarów – o 1,1 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,1 proc. (w tym towarów – o 1,1 proc. i usług – o 0,9 proc.)" - napisał GUS w środowym w komunikacie.

Wzrost cen w kwietniu 2024 - komentarze

"Kwiecień najpewniej był ostatnim miesiącem dużego spadku inflacji bazowej – szacujemy, że spadła z 4,6 do 4,0 proc. W kolejnych miesiącach inflacja bazowa ustabilizuje się na podwyższonym poziomie. Nadal widoczny jest znaczny wzrost cen usług, a utrzymujący się popyt oraz rosnące koszty pracy będą wspierać ten trend" - napisał Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) w mediach społecznościowych.

Dodał, że "w II połowie roku inflacja wzrośnie do poziomu ok. 5,5 proc.", a "główną zmianą będzie odmrożenie cen energii".

"Szacujemy, że w samym lipcu ceny energii wzrosną o ok. 15 proc. - co podbije inflację o ponad 2 pkt proc. Dotkliwość wzrostu cen rekompensowana będzie przez wypłatę bonu energetycznego" - wskazał PIE.

Dodał też: "GUS potwierdził, że inflacja w kwietniu wzrosła z 2,0 do 2,4 proc. To efekt min. wyższych cen żywności – powrót do standardowej stawki VAT, oraz rosnących cen paliw. W kolejnych miesiącach oczekujemy dalszego wzrostu inflacji".