Zaskakująca decyzja RPP. Glapiński: zadecydowały dwie przesłanki

- Najnowsza projekcja NBP mówi, że inflacja w Polsce będzie się nadal obniżać - mówił Adam Glapiński. Dodał, że jej spadek będzie jednak "niższy niż dotychczas". Stwierdził, że według najnowszej projekcji cel inflacyjny NBP, czyli inflacja w okolicach 2,5 procent plus minus jeden punkt procentowy, zostanie osiągnięty dopiero pod koniec 2025 roku. - Oznacza to, że horyzont powrotu inflacji do celu, nie zmienił się zasadniczo w stosunku do tego, który przewidywaliśmy w lipcu, mimo że obniżyliśmy stopy procentowe - powiedział.