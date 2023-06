"Od wielu miesięcy Rada trzyma stopy na niezmienionym poziomie, w mojej ocenie zbyt niskim"

czytaj dalej

Od niedzieli, 11 czerwca, obowiązuje nowy rozkład jazdy na polskiej kolei - przypomina resort infrastruktury. Wznowione będzie połączenie z Wieliszewa do Zegrza, z Ostrołęki do Chorzeli oraz ze Świdnicy do Jedliny-Zdroju. Zmniejszyć ma się czas podróży między innymi z Warszawy do Radomia i z Krakowa do Bielska-Białej.