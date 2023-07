"Molo wydaje się najbardziej wiarygodnym miejscem objawień, jeżeli chodzi o kierunek polityki pieniężnej"

Rozważania nad dalszymi podwyżkami stóp procentowych należałoby zawiesić – powiedział prof. Przemysław Litwiniuk, członek Rady Polityki Pieniężnej, Instytut Ekonomii i Finansów SGGW, w programie „Jeden na Jeden” w TVN24. Jego zdaniem "musimy bardzo ostrożnie podchodzić do tematyki inflacji, aby jakimiś ruchami, które mają bardziej pomóc rządowi niż obywatelom, niż podmiotom gospodarczym, nie doprowadzić do odwrócenia obecnego trendu".

W programie "Jeden na jeden" na antenie TVN24 prof. Przemysław Litwiniuk mówił, co stanie się, jeżeli w tym roku dojdzie do ewentualnej obniżki stóp procentowych .

Jak obniżka stóp procentowych wpłynie na inflację?

Co z inflacją?

- Cały czas jest to wskaźnik wzrostu cen i to dosyć wysoki - 11 procent z ogonkiem, mniejszym lub większym rok do roku. Każdy jest w stanie sobie policzyć, jakie konsekwencje wywołuje to w jego budżecie domowym. Bardziej istotnym czynnikiem będzie inflacja bazowa, czyli ta, która nie uwzględnia cen energii, paliw i żywności, czyli tych aspektów, które są niezależne od polityki NBP, na który wpływ mają rynki międzynarodowe - mówił.