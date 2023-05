"Tak było w czasach komunizmu. Wszyscy na tym stracą"

Poszukiwanie nowych dostawców

- Przez ostatnie dekady jednym z czynników, który hamował inflację w skali globu, był właśnie handel zagraniczny, a dokładnie to, że Chiny dzięki swoim ogromnym zasobom ludzkim przyczyniły się do obniżenia kosztów produkcji, co w wielu krajach hamowało inflację. Obniżane były również globalne bariery celne, to także prowadziło do obniżenia inflacji i do utrzymywania się niskich stóp procentowych – przypomniała główna ekonomistka EBOR-u.