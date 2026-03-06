Nowa prognoza NBP. Tak mają rosnąć ceny i gospodarka

Adam Glapiński o inflacji: powrót do celu jest trwały Źródło: TVN24

Z opublikowanej przez NBP centralnej ścieżki projekcji wynika, że inflacja pod koniec 2026 r. ma sięgnąć 2,3 proc. W kolejnych latach tempo wzrostu cen pozostanie zbliżone - według prognozy wyniesie 2,4 proc. na koniec 2027 r. oraz 2,3 proc. na koniec 2028 r.

Inflacja. Prognoza NBP

"Po obniżeniu w IV kw. 2025 r. do 2,5 proc. r/r, w kolejnych latach inflacja CPI będzie utrzymywać się na zbliżonym, ale nieco niższym poziomie. W 2026 r. wzrost cen będzie ograniczać słabnąca presja kosztowa związana z obniżającą się dynamiką wynagrodzeń oraz wzrost konkurencji ze strony dostawców z Chin" - podał NBP w piątkowym "Raporcie o inflacji".

Zgodnie z publikacją banku centralnego, do spadku inflacji przyczyni się także niższa dynamika cen żywności, która ma wynikać z poprawy podaży na niektórych rynkach. Analitycy NBP napisali także o "korzystnych notowaniach cen surowców energetycznych na rynkach światowych". Jak tłumaczył podczas ostatniej konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński, ze względu na czas tworzenia projekcji, nie uwzględnia ona sytuacji na rynkach, jaka powstała po ataku USA i Izraela na Iran.

"Prognozowane przyspieszenie wzrostu gospodarczego w 2026 r. przełoży się na podwyższenie presji popytowej co będzie zmniejszać skalę spadku inflacji w tym okresie. W latach 2027-2028 wpływ wymienionych powyżej czynników kształtujących w 2026 r. dynamikę cen ulegnie częściowemu odwróceniu. W ślad za spowolnieniem aktywności gospodarczej presja popytowa ponownie się obniży, ale jednocześnie stopniowo będzie zmniejszał się dezinflacyjny wpływ czynników zewnętrznych" - wskazano w raporcie.

Prognoza dla gospodarki

Projekcja NBP obejmuje również PKB. Zgodnie z centralną ścieżką, wzrost PKB wyniesie 3,9 proc. w roku 2026, a w latach 2027 i 2028 - 2,9 proc.

"Po wzroście w 2025 r. o 3,6 proc., w 2026 r. dynamika krajowego PKB przyspieszy do 3,9 proc. (...), do czego przyczyni się oczekiwana w tym okresie kulminacja absorbcji funduszy unijnych (...). W dalszym horyzoncie projekcji obniżenie wykorzystania tych środków przełoży się na spowolnienie akcji inwestycyjnej oraz aktywności ekonomicznej" - wskazano w opublikowanym w piątek raporcie.

Analitycy NBP oczekują w tym roku kumulacji absorbcji środków unijnych w ramach programu KPO. Ma to sprawić, że dynamika nakładów brutto na środki trwałe wzrośnie do blisko dwucyfrowego poziomu.

"Oczekuje się jednocześnie, że stopa inwestycji w latach 2026-2028 zwiększy się względem okresu 2024-2025, na co będzie mieć wpływ realizacja projektów wieloletnich, częściowo finansowanych środkami UE" – dodano.

Ten wzrost wydatków ma być związany z transformacją energetyczną polskiej gospodarki, w tym przeznaczonych na rozbudowę morskich farm wiatrowych na Bałtyku, na co według NBP ma trafić 150 mld zł do 2040 r., oraz na budowę i modernizację sieci przesyłowych, co w latach 2027-2036 ma pochłonąć 66 mld zł. Do tego jeszcze dochodzą wydatki na komponent lotniczy i kolejowy CPK, które NBP oszacował na 132 mld zł.

Czynniki wpływu na inflację

W opublikowanym w piątek raporcie podkreślono, że na inflację może wpłynąć planowane od 2028 r. rozszerzenie systemu handlu emisjami CO2 w państwach członkowskich UE na transport drogowy i budownictwo. W efekcie – jak wskazano – "sprzedawcy gazu, benzyny, węgla oraz innych paliw będą zobowiązani do umarzania uprawnień zgodnie z wielkością emisji CO2". NBP zwrócił uwagę, że nie jest wiadome, jak będą kształtować się ceny tych uprawnień w 2028 r.

"Gdyby założyć ich pełne przełożenie na ceny paliw, wówczas wzrost kosztów o każde 10 zł za tonę emisji CO2 przyczyniłby się do bezpośredniego podniesienia inflacji CPI o 0,07 pkt. proc." - przewidują analitycy banku centralnego.

W raporcie wskazano, że obecna projekcja zakłada niższą inflację w 2026 r., choć bez większych zmian w roku 2027. Jednocześnie - jak czytamy "w porównaniu do wyników poprzedniej rundy prognostycznej oczekiwana ścieżka krajowego tempa wzrostu gospodarczego została natomiast zrewidowana w górę".

"Istotnymi krajowymi czynnikami ryzyka dla przyszłej ścieżki inflacji CPI są skala i wpływ na procesy inflacyjne zmian popytu konsumpcyjnego oraz dynamiki wynagrodzeń. Niepewność dla scenariusza centralnego związana jest również z przyszłą polityką fiskalną, ponieważ w obliczu wysokiego deficytu budżetowego niezbędne mogą być działania prowadzące do jego ograniczenia" - dodano.

Wśród innych czynników ryzyka NBP wskazuje na skalę wykorzystania w 2026 r. dotacji w ramach programu KPO, "z uwagi na niską jak dotychczas absorbcję tych funduszy".

"Źródłem niepewności dla ścieżki inflacji w scenariuszu bazowym projekcji pozostają również zmiany cen surowców energetycznych na globalnych rynkach oraz kształtowanie się kursu walutowego. Ceny ropy naftowej i innych surowców mogą podlegać istotnym wahaniom" - przekazano w publikacji banku centralnego.

Konflikt na Bliskim Wschodzie

W raporcie NBP napisano, że "czynniki geopolityczne, w tym utrzymanie sankcji wobec Rosji w związku z jej agresją zbrojną na Ukrainę oraz napięcia na Bliskim Wschodzie, będą oddziaływać w kierunku wyższej ceny ropy naftowej".

- Krótkookresowo głównym ryzykiem dla inflacji jest oczywiście ostatnia eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie; wpływ tego konfliktu na ceny ropy naftowej i gazu. (...) Dzisiaj trudno powiedzieć, na ile to będzie trwałe. Ponadto, wzrost cen ropy i gazu jest zewnętrznym faktem podażowym. A więc z jednej strony - o ile będzie trwały, różne są opinie na ten temat - to podbije to ceny - powiedział szef NBP Adam Glapiński na czwartkowej konferencji prasowej.

Dodał, że konflikt na Bliskim Wschodzie może też wpłynąć negatywnie na koniunkturę i wzrost PKB. - Obecnie trudno jest przewidzieć, jakie będą wszystkie konsekwencje tego konfliktu dla gospodarki światowej i polskiej - przyznał.

Opracował Jan Sowa/kris