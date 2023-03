Obniżki stóp procentowych przed wyborami? "Dostaliśmy kolejny sygnał"

Wszystko wskazuje na to, że dostaliśmy kolejny sygnał, iż można oczekiwać obniżek stóp procentowych przed wyborami parlamentarnymi - ocenił Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. W czwartek prezes NBP Adam Glapiński stwierdził, że liczy, iż "będzie można obniżyć w ostatnim kwartale stopy procentowe".

Według banku centralnego rynek pracy pozostanie nadal silny. - Wynagrodzenia już w pierwszym kwartale 2023 roku mają realnie wzrastać – to może być impuls inflacyjny, ale nie powinien on wpływać znacząco na ceny, ponieważ dane o wynagrodzeniach nie obejmują większości podmiotów gospodarczych - wskazał Zielonka.

W ocenie ekonomisty potwierdza to jednocześnie prognozowana, spadająca konsumpcja Polek i Polaków. - Co pokazuje rzeczywistą wartość naszych pensji, to jest nadal będziemy mieli coraz mniej w portfelach - podsumował ekspert Konfederacji Lewiatan.