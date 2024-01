Najnowsze dane dotyczące inflacji

Inflacja w grudniu 2023 roku wyniosła 6,1 procent rok do roku - wynika ze wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W listopadzie wzrost cen towarów i usług był na poziomie 6,6 procent rok do roku.

Inflacja w grudniu 2023 roku - komentarze

"Dane są dużym zaskoczeniem. Odczyt przybrał wartość poniżej najniższej z rynkowych prognoz. Mimo pozytywnej inflacyjnej niespodzianki nie ma podstaw, by oczekiwać cięcia stóp procentowych z obecnego pułapu 5,75 na przyszłotygodniowym posiedzeniu RPP. Wzrost cen w grudniu był najsłabszy od września 2021 r." - stwierdził w komentarzu do danych GUS Bartosz Sawicki, analityk cinkciarz.pl.

"W rozpoczynającym się roku wskaźnik będzie znacznie stabilniejszy, powinien przybrać przeciętną wartość ok. 5,5 proc. Złoży się na to obniżenie dynamiki CPI w kierunku 3,5 proc. r/r w miesiącach wiosennych i jej prawdopodobny powrót do wyższych wartości w dalszej części roku. Będzie on pochodną znoszenia działań osłonowych w zakresie cen żywności i stawek energii elektrycznej. Nie bez znaczenia może być także sytuacja gospodarcza" - wyjaśnił analityk.