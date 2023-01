Drugi miesiąc spadku inflacji w Polsce. "Kolejna niespodzianka"

Inflacja w grudniu 2022 roku wyniosła 16,6 procent, licząc rok do roku - wynika ze wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Analitycy spodziewali się wzrostu cen o 17,3 procent.

Wzrost cen towarów i usług w listopadzie ubiegłego roku wyniósł 17,5 proc. rok do roku. Ostateczne dane za grudzień poznamy 13 stycznia.

Ze wstępnych danych GUS wynika, że żywność i napoje bezalkoholowe podrożały o 21,5 proc. rok do roku. Ceny nośników energii poszły w górę o 31,2 proc., a ceny paliw do prywatnych środków transportu wzrosły o 13,5 proc.

W grudniu w porównaniu do listopada ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,2 proc.

Inflacja w Polsce - komentarze

"Kolejna niespodzianka inflacyjna w dół. Inflacja w grudniu tylko 16,6 proc. To prawdopodobnie efekt potężnego spadku cen opału (wychodziło nam coś nawet pod 20-30 proc., ale zabrakło wyobraźni). Plus drobne efekty nieco niższej dynamiki cen żywności i paliw. Bazowa 11,4 proc. -> 11,6" - napisali ekonomiści mBanku.

Ekonomiści PKO BP zwrócili uwagę, że "to drugi z rzędu spadek inflacji".

Z prognoz Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że "szczyt inflacji przypadnie w lutym - raczej będzie to mniej niż 20 proc.". Przedstawiciele think tanku wyjaśnili, że "to efekt przywrócenia wyższych stawek VAT na energię elektryczną, paliwo i gaz". "Inflację napędzać będą również noworoczne podwyżki cen podyktowane rosnącymi kosztami prowadzenia działalności" - dodano.