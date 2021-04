Gwałtowny wzrost cen w Polsce. Inflacja najwyższa od roku

Główny Urząd Statystyczny podał w szybkim szacunku, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu wzrosły o 4,3 procent rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,7 procent.

Komentarze ekonomistów

"Ceny konsumpcyjne w kwietniu w górę o 4,3 proc. rdr. Duża w tym rola cen paliw (+28,1 proc. rdr), ale inflacja bazowa także pozostaje podwyższona (ok. 3,9 proc. rdr). Inflacja nie przestaje zaskakiwać w górę" - piszą eksperci Analiz Pekao.

Urszula Kryńska z PKO BP podkreśliła, że "inflacja nieco zaskoczyła, chociaż zakładaliśmy, że wyniesie powyżej 4 proc.". "Przyspieszenie inflacji w porównaniu z poprzednim miesiącem wynika głównie z cen paliw i cen żywności. W paliwach wchodzimy w okres niskiej bazy, dlatego mamy wzrost o 28,1 proc. rdr. Miesiąc do miesiąca średnie ceny paliw na stacjach też wzrosły. Przyspieszyły ponadto ceny żywności. Inflacja bazowa wyniosła prawdopodobnie 3,7 proc., troszkę mniej niż miesiąc wcześniej - skomentowała.

"Wydaje się, że maj to będzie jeszcze miesiąc, kiedy inflacja będzie dalej rosła. Natomiast w całym roku będzie utrzymywała się powyżej celu, średnioroczna inflacja, naszym zdaniem, wyniesie ok. 3,5 proc." - dodała Kryńska.

Monika Kurtek z Banku Pocztowego podkreśliła w komentarzu, że "inflacja wspina się na coraz wyższe poziomy i, co więcej, robi to coraz szybciej".

"Poziom 4,3 proc. rdr (i wyżej), widziany w sumie nie tak dawno, bo w pierwszym kwartale 2020 r., tj. przed wybuchem pandemii, powraca i tym razem – jak wszystko wskazuje - pozostanie z nami na dłużej. Wchodzimy w okres coraz niższej bazy odniesienia z zeszłego roku, co samo w sobie będzie podbijać odczyty wskaźnika CPI, a tuż za rogiem mamy przecież przewidywany potężny wzrost popytu w związku z otwieraniem gospodarki. Dochodzą do tego braki podażowe na świecie, co w sumie daje przepis na właśnie mocno podwyższoną inflację" - zaznaczyła.