Ile kosztuje chleb? Premier odpowiadał 1,5 minuty, ale konkretnej kwoty nie podał

Staram się od czasu do czasu robić zakupy - przyznał premier Mateusz Morawiecki w odpowiedzi na pytanie dziennikarzy o cenę chleba. Szef polskiego rządu nie wskazał jednak konkretnej kwoty. Podkreślał, że "gdybyśmy mieli malejące ceny, to równocześnie dla rolników oznaczałoby to niezwykle trudny czas".