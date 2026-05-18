Inflacja bazowa w Polsce. Najnowsze dane

Siemoniak o braku podpisu Donalda Tuska pod nominacjami do zarządu NBP

Narodowy Bank Polski opublikował 18 maja 2026 r. komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w kwietniu 2026 r. W relacji rok do roku inflacja:

po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,9 proc., wobec 2,7 proc. miesiąc wcześniej;

po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,0 proc., wobec 3,0 proc. miesiąc wcześniej;

po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,0 proc., wobec 2,7 proc. miesiąc wcześniej;

tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 3,0 proc., wobec 2,9 proc. miesiąc wcześniej.

"Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) są bowiem ustalane nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym" - podał NBP w komunikacie.

Ceny towarów i usług w Polsce

Z kolei w piątek Główny Urząd Statystyczny przekazał, że ceny grup towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) wzrosły w kwietniu o 3,2 procent rok do roku. W stosunku do poprzedniego miesiąca inflacja wyniosła 0,6 procent.

W porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie: żywności i napojów bezalkoholowych (o 0,6 proc.), użytkowania mieszkania lub domu, zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, gaz i inne paliwa (o 0,6 proc.), odzieży i obuwia (o 2,5 proc.), rekreacji, sportu i kultury (o 0,9 proc.), informacji i komunikacji (o 0,8 proc.) oraz zdrowia (o 0,6 proc.) - przekazał GUS. Ale największy wzrost w porównaniu z marcem zanotowała kategoria transport (skok o 8,2 proc.).

Inflacja bazowa - dane NBP

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średnią zmianę cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów.

Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

Jak wskazuje NBP, najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) są bowiem ustalane nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.

