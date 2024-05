Najnowsze dane o inflacji bazowej w Polsce. Bliski koniec "fazy hamowania"

czytaj dalej

Niemieccy kierowcy mieszkający przy granicy często jeżdżą tankować do Polski, by zaoszczędzić na paliwie. Jak informuje serwis rbb, pod koniec kwietnia na jednej ze stacji doszło jednak do pomyłki, w efekcie której zamiast benzyny kierowcy tankowali olej napędowy. Koszt naprawy auta w takiej sytuacji to nawet kilka tysięcy euro.